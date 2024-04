Campionato Italiano per la specialità Gravel Sfida da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) “L’unione fa la forza”, ma dalle parti di Golferenzo (PV) invece si può proprio dire che “l’unione fa la” perché è dalla forte collaborazione fra i comuni dell’Oltrepò Pavese che a fine giugno vedrà la luce il. Giunto alla terza edizione, l’evento nazionale più simbolico nel panorama di questa recente disciplina delle due ruote sempre più in auge fra i ciclisti di tutte le età animerà il fine settimana del 29 e 30 giugno. La prova per il titolo tricolore si disputerà su un anello da 42 km da percorrere fra strade bianche, sterrati e asfalto nella giornata di domenica 30, ma già a partire da sabato 29 ci si potrà scatenare in sella sullo stesso tracciato nella “Oltre”. A tenere le redini dell’evento l’ex ciclista professionista Emanuele Bombini al lavoro in ...