Twirling Moie | ottimi risultati al Palatriccoli di Jesi per LG2 e Fantasy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Oro ed argento a volontà, ma anche tantipiazzamenti, per le atlete dei due club delmoiarolo, 17 aprile 2024 – Un altro fine settimana di successi per ilmoiarolo, che con le società Lg2 eottienemolto buoni per quanto riguarda la seconda fase del campionato B e C e la Coppa Italia centro Italia, con le gare disputate aldi. Per quanto riguarda la categoria C, la Lg2 ottiene nella sezione freestyle youth una medaglia d’oro con Amarilli – Uncini e una medaglia d’argento con Nicole Carbonari. Anche nel Freestyle senior arriva una medaglia d’oro per Chiara Sassaroli, gradino più alto del podio raggiunto anche dal duo junior Carbonari-Latini. Per quanto ...