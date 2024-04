Stellantis | torna la cig a Mirafiori | Ma sarà un altro anno fantastico

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Il 2024un". I bisticci con il governo italiano sul milione di auto da produrre, le polemiche sul forzato cambio di nome del nuovo suv Alfa Romeo e il ritorno della cassa integrazione anon gettano ombre sull’ottimismo di Carlos Tavares. Ottimismo giustificato anche dall’ok dell’assemblea, riunita ieri ad Amsterdam, al suo maxi stipendio di 23,5 milioni di euro, che cresce del 55% e vale – ha sottolineato la Fiom – quello di mille operai. "Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto dalla nascita disolo tre anni fa – ha detto il presidente John Elkann – E abbiamo la passione, la mentalità e l‘energia positiva per fare ancora meglio". Dagli azionisti è arrivato il via libera alla distribuzione ...

