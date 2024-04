Se fosse un contest musicale Manchester City-Real Madrid finirebbe tanto a poco per i Cities

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se, dopo l’incantevole son et lumière dell’andata al Santiago Bernabeu, il quarto di finale di ritorno di Champions League tradiventasse un, una sorta di eupallico Eurofestival di glorie canore locali, ai Merengues il grande prestigio e la lunga tradizione calcistica non varrebbero nulla al cospetto dello showdown di cui i Citizen sarebbero capaci mettendo in campo una batteria di veri big della scena rock. C’è stato un momento in cuiè stata la capitale della scenainglese. Era la fine degli anni Settanta e il Liverpool FC, nel calcio, continuava l’egemonia che nel decennio precedente avevano esercitato, in campo, dei Beatles. I Reds, a differenza dei Fab ...