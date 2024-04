Rifiuti | presunti appalti irregolari Perquisizione anche a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cene di lusso e festini con splendide escort, oggetti di design, buoni carburante e biglietti per lo stadio, soggiorni in ville a Forte dei Marmi e in Sardegna, mamazzette e consulenze, sarebbero stati il prezzo della corruzione per far ottenere alla società Esa (Ecologia Soluzione Ambiente) di Bibbiano commesse da pubblici ufficiali, tra cui due graduati dell’Esercito. L’indagine "Leonida" della Guardia di Finanza e della Procura di Reggio colpisce infattiesponenti dell’agenzia Aid, ente vigilato dal Ministero della Difesa. Motore del sistema corruttivo sarebbe stato Enrico Benedetti, socio e amministratore unico di Esa spa, accusato di aver costruito un sistema ben radicato: "Avrebbe infiltrato un’articolazione particolarmente delicata della Pubblica amministrazione che si occupa di forniture militari a vario livello, tra cui la ...