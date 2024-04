Nadal | è già finita | a Barcellona vince De Minaur

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Un lungo, lunghissimo applauso, accompagna l’uscita di Rafanell’ultimo Atp didella carriera. Un match in cui il senso naturale per la terra del maiorchino si è scontrato duro con il gioco solido di Alex De. Finisce 7-5, 6-1 per l’australiano, un signor giocatore, capiamoci, ma non sicuramente uno specialista del rosso. Ultima partita aper Rafa (che da tempo fa intendere un possibile ritiro a fine stagione) da dimenticare. Un po’ per inti dell’avversario, 21, che sono praticamente il doppio di quelli dello spagnolo (11). Ma soprattutto per la quantità di errori gratuiti: 42 contro i 26 di De. Così si spiega il severo punteggio incassato da Rafa in un torneo che è praticamente casa sua. ...