L’ultimo look di Beatrice Borromeo | da replicare per le cerimonie in arrivo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ogni anno è sempre più complicato pensare ada cerimonia che non siano uguali a quelli indossati precedentemente. Per quanto il riciclo si confermi essere sempre una buona idea (approvata anche dalle royal) ci sono casi in cui si vuole sfoggiare qualcosa di nuovo senza scadere nei soliti cliché. In cerca di idee fresche ed eleganti? L’ultimo outfit diè la perfetta ispirazione. Sui toni dell’acquamarina, con un paio pantaloni al posto dei classici abiti lunghi, appare raffinata come sempre. Ma al contempo anche alla moda e originale. Una mise da studiare eper spezzare la solita monotonia da evento ufficiale: ecco ilnel dettaglio e come ...