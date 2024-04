L’oggetto che si è schiantato contro la casa della Florida era davvero spazzatura spaziale della ISS | conferma la NASA

In un evento che sembrava uscito direttamente da un film di fantascienza, un mese fa una casa in Florida fu colpi ta da quello che inizialmente si pensava fosse un meteorite. Le indagini condotte ... (quotidiano)

Molte volte, anche da adulti, ci si imbatte in una situazione che lascia perplessi. Non si ha idea di come risolvere il problema se non si sa nemmeno di cosa si tratta. È qui che entra in gioco ... (it.newsner)