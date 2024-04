L' industria della paura nei manifesti Pd | gioco sporco | come si preparano al voto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «La destra soffia sulle paure delle persone» è l'accusa che Elly Schlein rivolge regolarmente agli avversari. Lo scrive anche nel suo libro: «Viviamo tempi segnati da ingiustizia sociale e ambientale. Questo squilibrio ha azzerato le prospettive di cambiamento e generato sentimenti, risentimento, rabbia e sfiducia. Certa politica li sfrutta per mietere facili consensi a suon di semplificazioni». La sua, ovviamente, è «una politica diversa», fatta per «riaccendere la speranza». Non è un argomento originale. Senza andare troppo indietro, nell'appello che il Partito democratico lanciò nell'estate del 2022 per mobilitare i volontari in vista delle elezioni, Enrico Letta e gli altri scrissero: «Che fa la destra? Gioca sulla, mente, inventa nemici immaginari: gli scienziati allarmisti, l'ideologia gender, le femministe ...