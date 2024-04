Le serie TV più viste su Netflix | HBO e Disney+ nel 2024 finora

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quali sono leTV piùsu, HBO enelad oggi? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato La guerra tra i servizi di streaming per gli ascolti (TRP) è in continua escalation, ma a divertirsi di più sono gli utenti. Con la digitalizzazione del mondo, la competizione tra i servizi di streaming è diventata sempre più agguerrita. Un tempo, accaparrarsi un film appena uscito per il proprio canale era un punto di vittoria, ma ora la tendenza è puntare sui contenuti originali. L’arrivo di show e film originali prodotti e trasmessi in streaming dai servizi stessi ha portato questa guerra ad inghiottire intere industrie cinematografiche, togliendo una fetta importante di profitti alle sale e attirando gli spettatori che prima uscivano per andare al cinema e ora ...