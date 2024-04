Le Iene | Emma Marrone si racconta a cuore aperto | dal provino ad Amici alla morte del padre | Video Mediaset

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha trascorso 48h in compagnia de Lee per l’occasione si è recata a Napoli. Ecco il suo viaggio in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis.sia LeShow: 48h a Napoli «Quando sto a Roma sto a casa con gli, partite alle play» – rivelaai microfoni di Nicolò De Devitiis. La cantante ha trascorso 48h con Lee per l’occasione ha deciso di andare a Napoli, la sua città del. Non solo, la cantante parla anche dell’ipotetico flirt con Tedua smentendo categoricamente: «guardavo solo le sue foto, nulla di più». La cantante si confessa a: «prendo tutto come una sfida ...

Emma Marrone senza filtri a Le Iene . La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore , di come lo ha... (leggo)

Questa sera, martedì 16 aprile, nel consueto appuntamento con Le Iene , andrà in onda un’ intervista di Emma Marrone a cura dell’inviato Niccolò De Devitiis. In attesa della puntata, sono state ... (isaechia)

Emma: “Morte di papà È come se la rivivessi ogni giorno”/ “Ai funerali persone facevano i video, terribile” - Emma Marrone racconta a Le Iene la morte del papà Rosario, avvenuta a settembre 2022: "È come se la rivivessi ogni giorno" ...ilsussidiario

DE DEVITIIS: Emma: 48 ore in fuga a Napoli - Le Iene Video - Emma a Le Iene parla di cancro e maternità: “Mi hanno tolto le ovaie ma potrei ancora avere figli. In Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita, è una stronza**” ...informazione

Emma Marrone a Le Iene: “Mi piacerebbe diventare madre. Ho 39 anni e tutti gli strumenti per esserlo” - Emma Marrone a Le Iene parla della fecondazione assistita e dichiara che le piacerebbe diventare madre, ma non può per via delle leggi italiane.gay