Jarrod Bowen probabilmente sarà in forma per lo scontro di Europa League del West Ham contro il Leverkusen

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.sembra destinato a essere inper il tentativo delHam di un’improbabile rimonta ini nuovi campioni della Bundesliga, il Bayer. Il capocannoniere degli Hammers con 19 gol ha saltato la sconfitta per 2-0 all’andata dei quarti di finale in Germania, e la sconfitta casalinga di domenica in Premieril Fulham, a causa di un infortunio all’anca. Maha preso parte all’allenamento al quartier generale del ...