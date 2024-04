Diffidati Manchester City-Real Madrid | i calciatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Alle 21:00 di mercoledì 17 aprilescenderanno in campo in occasionegara didi Champions League 2023/2024. Dopo lo spettacolare 3-3 dell’al Bernabeu, la contesa si sposta all’Etihad Stadium dove nella scorsa stagione i Citizens si imposero per 4-0 dopo il pareggio dell’. “Bisogna avere grande fame per vincere contro queste grandi squadre, è vero che siamo i campioni in carica, ma siamo di fronte a un’avversaria difficile – le parole di Guardiola -. Bisogna dare il meglio, è necessario anche l’aiuto del nostro pubblico, ci sarà anche da soffrire e lì servirà l’aiutonostra gente. Dobbiamo giocare al massimo, altrimenti non ...