Ceccardi Lega contro Lagarde | Avete chiesto di sacrificare la sovranità economica per salvarci da inflazione e guerre | ma oggi abbiamo entrambe | lei inadeguata persino per i suoi dipendenti - VIDEO

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La leghista Susannasi scagliala presidente della BCE Christineal Parlamento Europeo: "Parlo a nome di milioni di famiglie italiani che non riescono più a pagare il mutuo di casa. Cidila nostraperché c'detto avrebbe mes

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Sì, sono pronta a diffondere un ‘ dress code ' delle donne Islam iche per aiutarle concretamente a trovare lavoro. L'occupazione è molto bassa: credo si debba dare ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Sì, sono pronta a diffondere un ? dress code ? delle donne Islam iche per aiutarle concretamente a trovare lavoro. L?occupazione è molto bassa: credo si debba dare ... (calcioweb.eu)

Ceccardi "Ho ricevuto in passato minacce con proiettili, ora mi hanno scritto che 'avrebbero ballato sulla mia tomba', mi hanno augurato la morte e mi hanno detto che non capivo nulla di ... (firenzepost)

Un’altra storia tra personaggi in carta e ossa - Il Museo in Erba di Lugano presenta la mostra "Personaggi in carta e ossa", con quattordici illustrazioni di personaggi Legati alla rassegna teatrale "Senza confini". Opere di Carlotta Di Stefano e na ...ilgiorno

Al liceo Enriques di Livorno non è «di parte» parlare di diritti dei migranti e ripudio del razzismo - (Scuola) Lo skipper dell'Ong Mediterranea Tommaso Stella ha salvato 40 migranti dal mare nel 2019. I docenti del liceo Enriques di Livorno lo hanno invitato anche quest'anno a parlare con gli studenti ...ilmanifesto

Scuola e Ramadan, Nardini: “Ceccardi dimentica l’autonomia scolastica. Grave che abbia avuto la lettera prima dei dirigenti” - – “Un fatto gravissimo: una lettera indirizzata alle dirigenti e ai dirigenti scolastici che come assessora regionale all'Istruzione avevo firmato e chiesto da alcuni giorni all'Ufficio Scolastico Reg ...informazione