Endless Love | anticipazioni 16 aprile | Ozan ha bruciato la barca di Salih Nihan su tutte le furie

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 aprile 2024)16: dopo essersi messo sulle tracce die Kemal, Emir scopre cheha compiuto un gesto terribile controed inizia a manipolarlo. Sua moglie, sorella del giovane, intuisce tutto e corre ai ripari.16: Emir non riesce a scopriree Kemal, ma scopre ben altro e… Emir giunge alla baita dove sono statie Kemal, ma loro per fortuna non si trovano più lì. Screenshot @(Foto da Facebook)Successivamente il Kozcuo?lu viene a sapere chehaper vendetta ladi ...