Basket | i migliori italiani della 27a giornata di Serie A Belinelli e Tonut ancora decisivi | sugli scudi anche Mazzola e Della Valle

(Di lunedì 15 aprile 2024) LaA disi sta avvicinando al terminestagione regolare 2023-2024, con la ventisettesimaandata in scena nel weekend appena trascorso.in questo turno i giocatorihanno ben figurato portandoal successo le squadre in cui militano: andiamo quindi a scoprirli insieme. 14 punti di Davide Alviti ed 8 di Paul Biligha nel successo internoDolomiti Energia Trentino sulla Bertram Tortona (83-81) a cui non bastano i 14 punti di Tommaso Baldasso. 17 punti per Valerioe doppia doppia sfiorata da Andrea Cinciarini (10 punti ed 8 assist) nella vittoria casalingaCarpegna Prosciutto Pesaro sull’Estra Pistoia ...

Ventitreesima giornata a ritmo variabile: meglio non si potrebbe definire questo turno di Serie A1 2023-2024, che ha ingarbugliato ancor di più sia la lotta per la vetta della classifica che quella ... (oasport)

Le ragazze della Carlo Vitolo Basket Capaccio/Paestum volano in semifinale - Con questa vittoria la squadra raggiunge l'importante traguardo delle Semifinali dove affronterà la Virtus Academy ...infocilento

Basket: la Tezenis trionfa 89-68 nella Giornata Gialloblù - La Tezenis Verona torna alla vittoria sconfiggendo la Ferraroni Juvi Cremona 89-68. Prima parte di gara nella quale Verona subisce le iniziative di Shahid ...daily.veronanetwork

Basket: vittoria e quarto posto in cassaforte per la Goldengas Senigallia - Il 6-0 iniziale, che diventa poi subito 8-2 è un ottimo viatico per mettere in discesa la partita. Rath e Buscaroli, però, tengono sempre agganciata, almeno inizialmente, Val di Ceppo, brava a non ...senigallianotizie