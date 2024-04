Reggio Emilia, 14 aprile 2024 – Alla fine gli occhi di tutti erano per lei, e non poteva essere diversamente. Avvolta in un abito imperiale bianco latte, con bustier a valorizzarne le forme e pizzo ... (ilrestodelcarlino)

Amici, nuovo flirt in corso per Irama Avvistato in dolce compagnia - Da quanto emerso nelle scorse ore sui social, sembrerebbe che Irama abbia in corso un flirt. A rivelare l'ultima indiscrezione è stata Deianira Marzano, ...dailynews24

Amici 23 Serale, Giulia Stabile difende Marisol dai commenti di Emanuel Lo - Dopo la lite su Marisol tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nell'ultima puntata del Serale di Amici 23, a intervenire è la professionista Giulia Stabile. Ecco cosa è successo!comingsoon

Amici, Gaia Gozzi presenta la nuova canzone Dea Saffica - Domenica 13 aprile Gaia Gozzi è stata l’ospite musicale del quarto appuntamento della fase serale di Amici di Maria De Filippi. La cantante si è esibita con il nuovo brano Dea Saffica. gaia gozzi, il ...tg24.sky