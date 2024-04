Isola dei famosi 2024 | il cast sotto attacco | “Nessuno di questi diventerà popolare”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 13 aprile 2024) I concorrenti dell’deifiniscono nel mirino: l’umore del pubblico dopo due puntate di reality Ildell‘deinon ha superato l’approvazione del pubblico. I concorrenti scelti da Vladimir Luxuria e dalla produzione non sembrano aver attirato la simpatia dei telespettatori, che dopo due puntate del programma si sono sentiti in dovere di spendere una critica ai vari naufraghi che stiamo vedendo impegnati in Honduras. “Dubito checoncorrenti diventerannotranne chi lo è già come Joe Bastianich”, “Concorrentitono, puntate noiose e programma ormai senza idee” si legge tra alcuni dei commenti apparsila pagina ufficiale Instagram ...