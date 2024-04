Volkswagen | Nuovo SUV in arrivo?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci sono alcuni indizi rilasciati in giro per il web che fanno pensare che l’azienda automobilistica tedescastia per produrre unSUV, ma la conferma deve ancora arrivare Una cosa è certa, sta per arrivare qualcosa dinel mondo delle automobili, anche se ilprogetto è ancora un totale mistero su cui non si sa praticamente nulla. O meglio, quasi nulla. Sappiamo infatti che dovremmo ricevere una nuova sorpresa da parte dell’azienda automobilistica tedesca, che nel corso degli anni ha sempre cercato di ampliare la propria line-up di prodotti, aggiungendo altro oltre i classici nuovi modelli dei loro veicoli a quattro ruote. Qualche settimana fa l’azienda aveva già rivelato la ID3 e la ID7 GTX, ma sembra che l’azienda si stia preparando a rilasciare qualcosa di ...