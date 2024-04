Sampdoria | obiettivo Playoff Sei giornate per completare la rimonta | calendario e avversarie

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Messe da parte le grane societarie e la triste retrocessione dello scorso anno, laè ripartita dalla Serie B con l’di provare la risalita diretta dopo appena una stagione. Coraggiosa la scelta di Pirlo in panchina, ritornato in Italia dopo la buona esperienza in Turchia, pronto a rimettersi in gioco dalla Serie B dopo aver guidato in Serie A, senza grande fortuna, la Juventus. Una stagione da montagne russe quella dei blucerchiati. Una vittoria contro la Ternana all’esordio, poi appena 6 punti (1 vittoria e 3 pareggi) nelle 10 gare successive. La partenza è stata un disastro e sembrava aver tagliato fuori ladalle zone nobili della classifica. Ma il campionato di Serie B è lungo, basta un filotto di successi per rimettersi in corsa. Ecco quindi cinque vittorie nelle sei gare successive per tornare in ...