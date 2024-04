Rischio idrogeologico a Santa Marinella | interventi a 360° su fossi e corsi d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – “Gli investimenti economici ed i progetti di messa in sicurezza e mitigazione deldeidiattuati dalla nostra Amministrazione, non hanno eguali nella storia del Comune.” Lo dichiara il Sindaco diPietro Tidei “La nostra città – afferma il sindaco Tidei – è attraversata da almeno quindici, tra i quali alcuni di portata maggiore e che necessitano, annualmente, didi bonifica ordinaria. Siamo intervenuti attraverso progetti e finanziamenti utili per la sistemazione degli alvei, delle sponde, per la bonifica delle foci e per la pulizia ordinaria dei torrenti attraverso ...