Milano | Pifferi | ' non ho mai voluto far del male a mia figlia | non l' ho uccisa' 2

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) - Nelle dichiarazioni spontanee, l'imputata parte dall'infanzia e si descrive come una "bambina isolata, non avevo amici della mia età e a scuola avevo l'insegnate di sostegno", racconta di un abuso subito da minorenne mai svelato alla famiglia, dell'abbandono scolastico a cui lei era contraria, e di come "tutti gli uomini che ho avuto mi prendevano in giro e giocavano con me". Parla anche di un difficile clima con la famiglia, accusata di essere assente: "mia sorella mi ha sempre odiata e non so perché e non sapevo di tutte le problematiche, le patologie che ho. Se lo avessi saputo penso che avrei fatto un percorso psicologico, psichiatrico, mi sarei curata", poi è un fiume in piena sulla piccola Diana. "Non ho maifare dela mia, non ho ammazzato mia, non ci ho mai pensato, non ...

