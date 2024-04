In occasione dell’80°anniversario | domenica 14 aprile Pratovecchio rende omaggio alla memoria dei 17 partigiani romagnoli | che nel 1944 furono fucilati a Stia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 122024 – In14dei 17, tutti di età inferiore ai 20 anni, che il 17presso il piccolo cimitero di, dopo essere stati catturati in un rastrellamento nella valle dell’Oia. Il programma prevede alle ore 10.45 il ritrovo in piazza Mazzini per proseguire con la cerimonia di commemorazione all’interno del Cimitero Monumentale, dove si trova anche la tomba nella qualesepolti i, ...