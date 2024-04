Atletica | Chituru Ali illumina il Firenze Sprint Festival su distanza spuria C’è Osakue | sfida Melluzzo-Marek

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024)Ali sarà uno degli uomini più attesi al, evento che andrà in scena sabato 13 aprile allo Stadio Ridolfi del capoluogo toscano. Il velocista si cimenterà sulladei 150 metri e farà il proprio debutto stagionale all’aperto, dopo aver preso parte alla finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor (chiusa al passo per un crampo). Il comasco, che in inverno si è spinto fino a un promettente 6.53, vuole proseguire il proprio progresso anche outdoor e ripartirà in una specialità atipica, dove vanta un personale di 15.17 risalente al 2022, ad appena dieci centesimi dal record italiano detenuto da Fausto Desalu (15.07, anche se non va dimenticato il 14.8 manuale di Pietro Mennea).Ali incrocerà il cingalese compagno d’allenamento ...