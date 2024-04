Europa League | Milan-Roma 0-1 | gol di Mancini decide andata quarti di finale

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Lavince 1-0 in casa delnell'deididi. Il primo round del derby italiano si colora di giallorosso grazie al gol di. La formazione di De Rossi si avvicina alla semi: giovedì prossimo, all'Olimpico, lapuò accontentarsi di un pareggio. Il verdetto dei primi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia ...

(Adnkronos) – impresa dell'Atalanta, che vince 3-0 in casa del Liverpool a Anfield nell'andata dei quarti di finale di Europa League . Il successo nerazzurro sul campo dei reds porta la firma di ... (webmagazine24)

