Cori contro Napoli a San Siro | le immagini inchiodano Lazza | da non credere VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Durante Milan – Roma, valida per i quarti di Europa League, sono andati in scena i solitianti –, presente anche l’artista. Milan esono da sempre agguerrite rivali, le sfide tra le compagini in questione hanno scritto infatti la storia del calcio italiano, sin dai tempi di Diego Armando Maradona e Ruud Gullit, che hanno scritto pagine poetiche di questo sport. Goal, spettacolo, stadi gremiti, tutto ciò che fa parte del bello del calcio insomma, con il tricolore come obiettivo massimo di entrambe, purtroppo, però, il lato oscuro di questo sport ha macchiato tante volte questi appuntamenti. Milan – Roma: ancora, l’artistalascia senza parole Tante volte gli zoccoli duri delle curve di ambo i club sono ...