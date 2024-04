Pronostici di oggi 8 aprile | Udinese-Inter in serie A | poi Primeira Liga | Allsvenskan | Superligaen e serie C

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 6 aprile , sabato di serie A che ovviamente ha come campo principale l’Olimpico con il derby tra Roma e Lazio, i giallorossi sono in campo insieme al ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 7 aprile , in serie A la sfida tra Juve e Fiorentina serve soprattutto ai bianconeri per uscire dalla crisi e nel pomeriggio saranno in campo ... (infobetting)

Pronostico Pescara-Entella, ancora a segno Merola - Oltre a Lucchese-Arezzo lunedì sera si sfidano anche Pescara ed Entella nell'ambito della 35ª giornata del girone B di Serie C.tuttosport

Pronostico Pescara-Entella, Merola vuole fare "16" - La squadra allenata da Emmanuel Cascione è stata protagonista di una prova gagliarda ma infruttuosa contro il Cesena, che in virtù dell’1-0 finale (ottenuto... nel finale) si è regalato la B con largo ...corrieredellosport

Inter, problemi per Inzaghi: tripla assenza con l’Udinese - La partita tra Udinese e Inter si avvicina sempre di più. Una sfida molto importante per entrambe le compagini e, in particolar modo, per i bianconeri che ...footballnews24