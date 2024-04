Panatta sicuro | “Italia miglior nazione nel tennis Berrettini si é messo a lavorare seriamente | l’avevano massacrato…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) 658 giorni dopo Matteoè tornato a vincere un torneo nel massimo circuito delmondiale. Nell’ATP250 di Marrakech (Marocco), il giocatore romano si è imposto nella Finale contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5 6-2, garantendosi il ritorno nella top-100 e soprattutto conquistando un titolo sulla terra rossa a distanza di tre anni (Belgrado 2021). Ottavo successo in carriera per Matteo. Ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD, Adriano. Il campione di Roma e del Roland Garros nel 1976 si è espresso sul percorso di: “Matteo ha giocato un bel torneo, che non è un 1000, sulla terra rossa contro specialisti spagnoli e argentini. Non era facile batterli. Ha giocato sulla superficie a lui meno congeniale perché il suo ...