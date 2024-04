(Di lunedì 8 aprile 2024) C’erano più di 8.500 atleti ieri allo start della, la competitiva di primavera che, a differenza della storica Stra, che è una una mezza maratona, propone intero il percorso dei 42,195 km, valido per i ranking internazionali, su un tracciato con partenza e arrivo in piazza Duomo presentato come "il più veloce", almeno in Italia. Non stupisce così che il 35% degli iscritti fosse di nazionalità straniera, ma al di là della competizione la gara, e la Relaydisputata a scopo benefico sullo stesso percorso 45 minuti più tardi con squadre a dividersi in staffetta quattro frazioni tra i 6,5 e i 13 chilometri abbinando alla partecipazione una raccolta fondi per una causa tra quelle proposte da oltre cento associazioni, hanno portato migliaia di patiti della corsa ieri ad attraversare ...

Milano – È termina ta con la vittoria, per distacco, di Titus Kimutai Kipkosgei la 22esima Wizz Air Milano Marathon . In 2h07'12" l'atleta kenyano è il nuovo re della 42,195 km meneghina. Alle sue ... (ilgiorno)

Si è corsa oggi la Milano Marathon , la maratona più veloce d’Italia. Ai blocchi di partenza 8.500 iscritti: una cifra record per la 22esima edizione, che ha segnato anche il record per i team della ... (tg24.sky)

Attimi di paura oggi pomeriggio a Milano per Giulio Gallera . L’ex assessore regionale è stato tra i tantissimi milanesi che hanno partecipato alla Milano Marathon . Purtroppo per Gallera però, ... (ilgiorno)

La Milano Marathon. Runner per vincere ma anche per aiutare. Una festa di sport - Fra gli 8.500 partecipanti molte onlus impegnate in attività benefiche. Sul percorso anche le ex Fiamme Oro per i 250 anni della Guardia di Finanza.ilgiorno

Giulio Gallera colto da malore durante la Milano Marathon - (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – Lo sguardo benevolente della Madonnina ha osservato oggi sfilare in Piazza del Duomo prima gli 8.545 iscritti della 22^ Wizz Air Milano Marathon (nuovo ...mi-lorenteggio

Titus Kimutai Kipkosgei vince la 22^ Wizz Air Milano Marathon - (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – Vince per distacco la 22^ Wizz Air Milano Marathon Titus Kimutai KIPKOSGEI, Kenya: in 2h07.12, è il nuovo re della 42,195 km meneghina. Piazza d’onore per ...mi-lorenteggio