Bramante Pesaro sconfitto da Valdiceppo | complicata la situazione nel Play in Gold di serie B interregionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)7565 : Rimsa 23, Di Toro ne, Bischetti 14, Speziali 4, Buscaroli 13, Meschini 15, Casuscelli 3, Facciolà, Rath 3, Rimolo ne. All. Filippetti.: Cavedine ne, Delfino 23, Crescenzi ne, Ricci 7, Sgarzini, Druda ne, Ferri 5, Nicolini E. 3, Centis 5, Stefani 1, Panzieri 6, Giampaoli 15. All. Nicolini M. Parziali: 12-8, 16-17, 19-17, 17-22, 11-1. Progressivi: 12-8, 28-25, 47-42, 64-64, 75-65. Note: Usciti per 5 falli: Ricci e Sgarzini (). Non una buona partita quella affrontata dalin Umbria, vista la posta in palio nlindi. Un primo tempo dal basso punteggio che nella ripresa ha visto ...