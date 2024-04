Traffico Roma del 07-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione permangono disagi sulla via del mare Un incidente al km 22 è ancora a causa di incolonnamenti l’incidente avvenuto all’altezza di Ostia Antica la strada già chiusa nelle due direzioni è stata riaperta ha senso unico alternato problemi per un incidente sulla via Ardeatina Attenzione ci sono ancora una menti nelle due direzioni all’altezza di via Andrea Millevoi sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna perintenso tra le uscite Appia Ardeatina code a tratti anche in carreggiate esterna tra le uscite Pontine Eur è Appia difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori in corso Eden a Tor de’ Cenci e bivio per pratica di mare in direzione di Latina sulla stessa Pontina code tra Castelno Trigoria e Castel di Decima in direzione della capitale maggiori informazioni sul ...