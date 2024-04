Potrei fermare la guerra | Tarquinio | l' ego del giornalista che spacca il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) L'ego non gli fa certo difetto. Perché quello a cui punta Marco, ex direttore di Avvenire, non è semplicemente entrare a Strasburgo. No, lui, candidato ancora ufficioso del Pd per le Europee di giugno, non si accontenta di fare il grigio euroburocrate.vuole cambiare l'Europa. Imprimere una svolta, soprattutto in politica estera, per far trionfare la pace mondiale, a cominciare dallain Ucraina. Come? Beh, impedendo che gli Stati europei continuino a sostenere Kiev. Vasto programma, si direbbe. Soprattutto per un europarlamentare. Epperò, la sua missione è questa. E l'ha spiegata lui stesso ieri, durante uno degli incontri di Pesaro capitale della cultura. A fianco di un Massimo D'Alema più intento a elogiare il “socialismo cinese” e a compulsare sul cellulare che alle sue parole,...