Milan | Cardinale a Milano per l’Europa League contro la Roma | fra futuro del club e l’obiettivo da non fallire|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 aprile 2024) 2024-04-07 18:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilviaggia in campo a ritmo spedito con 7 vittorie consecutive, 5 soltanto in campionato e si prepara al meglio per la sfida di Europa, l’andata dei quarti di finale, che vedrà i rossoneri di Stefano Pioli affrontare in un derby tutto italiano la. E accanto alla squadra oltre alla dirigenza e a Zlatan Ibrahimovic questa volta tornerà anche, salvo sorprese, il patron Gerry. DERBY USA – Salvo sorprese perché con l’agenda internazionale del numero 1 del fondo RedBird Capitals è sempre tutto in divenire, ma la volontà di godersi da San Siro la super sfida c’è. E nonostante sulla carta quello frasarà un derby tutto ...