Anche oggi il grande campione L' Eredità | la maledizione di Riccardo | gli sfottò sono brutali

(Di domenica 7 aprile 2024) E si ritorna d'imperio negli studi in cui Marco Liorni, sera dopo sera, officia il suo rito, quello de L', il game-show delle parole e dei loro legami, appuntamento fisso su Rai 1 a ridosso del tiggì delle 20. La puntata in questione è quella di sabato 6 aprile. E la puntata vede il riscatto di, che riesce a imporsi nella semifinale, il gioco dei Cento secondi Dunque, eccoci alla ghigliottina, dove peròmostra di non avere le idee chiarissime: taglio dopo taglio si ritrova a giocare per 47.500 euro. Largo alle parole-indizio, che erano: secondo, corsa, divieto, cottura e nobile. Su X, laddove si raccolgono i fan de L'che commentano in presa reale le gesta in studio, in molti, anzi moltissimi, avevano indovinato la soluzione, che era "fine". Peccato però che tra chi aveva ...

Indagini, arresti e dispetti, il gigante India alle elezioni (ma la democrazia trema) - Nessun colpo basso è escluso tra il premier Modi e gli altri candidati. In più tappe al voto per il Parlamento, si comincia il 19 aprile per finire il 1° giugno ...corriere

Formula 1: i top e i flop del Gran Premio del Giappone 2024 - M ax Verstappen ha rimesso in chiaro le cose dopo il ritiro a Melbourne vincendo il Gran Premio del Giappone 2024 di Formula 1, davanti al compagno di squadra, Sergio Perez. Ma non siamo qui per ...automoto

Sei mesi di guerra contro Hamas, Israele "senza exit strategy né piani per il futuro" - "Penso che (la guerra) abbia già superato di gran lunga le aspettative di chiunque in termini di durata, intensità, portata e mortalità, e non c'è fine in vista", ha affermato alla Cnn Khaled Elgindy, ...adnkronos