Schiaffo a Mirafiori | anche Leapmotor sceglie la Polonia

Doccia fredda per Mirafiori. Con molta probabilità, la 500 cinese verrà assemblata in Polonia - La vettura nata dalla join venture con il marchio cinese sarà fatta in uno stabilimento Stellantis, ma in Polonia ...rainews

Auto, Stellantis e i sindacati siglano l’accordo per le uscite volontarie - Milano, 20 mar. – Stellantis ha annunciato il ricorso ai contratti di solidarietà a Mirafiori per 968 lavoratori delle linee Maserati fino al termine del 2024. Lo… Leggi ...informazione

Stellantis e sindacati siglano l'accordo per le uscite volontarie, ma Fiom non firma - MODENA – Partiranno a breve gli incontri regione per regione, sito per sito, tra il governo e Stellantis. Il tema è quello delle scelte strategiche della multinazionale che controlla anche il brand Ma ...informazione