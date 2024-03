LIVE Camila Giorgi-Swiatek | WTA Miami 2024 in DIRETTA | tutto rimandato | definito il nuovo orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.35 Il match trae Igasarà quest’oggi (sabato 23 marzo) il quarto dalle 16.00. 02.11 Per il momento quindi ècon latestuale dell’incontro traed Iga. Il match è stato posticipato a domani a causa della pioggia che si è abbattuta quest’oggi su. Rimanete aggiornati sul nostro sito per scoprire ildella partita e per seguire insieme la partita. Appuntamento a domani! 02.09 È arrivata la comunicazione ufficiale: i match di oggi sono rimandati a domani! Today’s matches have been postponed due to inclement weather. ...