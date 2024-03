L' annuncio di Kate non ha senso | la teoria del prof della Washington University

(Di sabato 23 marzo 2024) Per il dottor Reiner,essore di medicina alla George, qualcosa non tornerebbe nel discorsoprincipessa

dopo l' annuncio shock di Kate Middleton sulla sua malattia, durante il quale ha svelato di avere un tumore , non sono mancate le reazioni da parte della famiglia reale e non solo. I primi ad ... (blogtivvu)

Una reazione senza precedenti, dicono i media britannici, che lo hanno subito descritto “un momento alla Diana”. Alla rivelazione fatta ieri in video da Kate Middleton , 42, sulla sua lotta contro un ... (iodonna)

Social. Kate ha mentito? L’accusa choc del medico , perché mette in dubbio l’annuncio . Le parole di Kate Middleton hanno fatto il giro del mondo. La Principessa del Galles ha annunciato di avere un ... (tvzap)

Giornata Colli Veneti, Zaia: festa che celebra nostro patrimonio - Venezia, 23 mar. (askanews) – “Non esagero quando dico che in un’area di 18.000 chilometri quadrati, prima Regione in Italia per presenze turistiche, è racchiuso tutto ciò che di meglio si possa desid ...askanews

“WIlliam ha saputo che Kate aveva…" - Tutte le persone più vicine a Kate Middleton hanno deciso di manifestare il più totale affetto nel suo momento più difficile della sua vita: la… Leggi ...informazione

Kate Middleton, la sua lotta contro il cancro fa piangere gli inglesi - LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kate Middleton ha un cancro e ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia da fine febbraio. Ad annunciarlo in un video è stata la stessa Principessa del Galles, consort ...informazione