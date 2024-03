Kate | il giorno dopo arrivano le scuse di vip e influencer che avevano ironizzato sulla sua scomparsa dalla vita pubblica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) La famiglia reale non fornirà altre informazioni sullo stato di salute della principessail suo video in cui ha spiegato di essere malata di tumore. Kensington Palace in un comunicato ha spiegato che la principessa è «di buon umore e concentratasua guarigione», e chiesto alla stampa e all’opinionedi non fare nuovamente congetture e di ere ipotesi sul tipo di cancro di, che per il momento resterà lontana dal pubblico. Nuove informazioni saranno fornite solo «quando sarà il momento giusto e la Principessa sarà in grado di riprendere il lavoro e le sue mansioni. Nel frattempo, chiediamo di rispettare la privacy della famiglia». Il principe William invece riprenderà le sue attivitàle vacanze pasquali e «continuerà a bilanciare il ...