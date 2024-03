Caminada La Spes Jesi ringrazia | arrivederci al 2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 23 marzo 2024) Un appuntamento che fa storia per il quartiere San Giuseppe e per la città intera, confermato il record assoluto di presenze, 23 marzo 2024 – Dopo il successo del 17 marzo scorso in occasione della 42° edizione la, organizzatrice dellade San Giuseppe, intendere tutti e si affida ad un comunicato che riportiamo: “L’Unione Sportiva Dilettantistica, dopo l’eccezionale riuscita della 42° edizione della “de San Giuseppe”, desidera esprimere i più sentitimenti a tutti gli sponsor che non hanno fatto mancare il loro appoggio dimostrando attaccamento e anche affetto verso questa manifestazione. Un grazie particolare va ai main sponsor: SI CON TE Supermercati Via Castelfidardo e ...