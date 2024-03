Arresto attentatore | video shock | cosa gli hanno fatto Scena horror

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024) In un episodio di violenza sconvolgente che ha segnato la cronaca recente, Mosca è stata teatro di un attacco terroristico che ha scosso la comunità internazionale. Le autoritàarrestato un secondo sospettato in relazione all’attentato avvenuto al Crocus City Hall, un noto centro commerciale e di intrattenimento della capitale russa. Undi pochi secondi, diventato virale sui social media e successivamente diffuso da canali Telegram di media indipendenti come Meduza e il sito bielorusso Nexta, ha mostrato scene di una crudeltà inaudita durante l’di questo individuo. Nel filmato, che ha generato orrore e indignazione tra il pubblico internazionale, si vede un soldato che, dopo aver immobilizzato l’uomo a terra, gli taglia l’orecchio destro e tenta ripetutamente di costringerlo a mangiarlo. Questa barbarie, che ...