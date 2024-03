A Bari festa patronale pro Decaro tra Uomo Ragno |  Canfora e insulti a destra e Piantedosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) La scena è finale come summa della sagra. Antonio Decaro, come un reliquia, taglia la piazza dei quindicimila, fermato per abbracci, baci e selfie. Per quasi due ore, sotto il primo sole cocente della stagione, il Pd Puglia e la Cgil regionale hanno radunato le truppe per la manifestazione “Giù le mani da Bari”, la risposta del popolo progressista alla commissione d’accesso per verificare l’ipotesi di scioglimento dell’amministrazione, nominata dal ministro Matteo Piantedosi dopo gli oltre 150 arresti dell’inchiesta Dda sul malaffare in città, e sulle infiltrazioni della mala in una azienda partecipata (ora in regime di commissariamento). Sul palco c’è Francesco Boccia, sotto i sindaci di sinistra di tutta la Puglia, mentre le bandiere del sindacato di Landini fanno il paio con gli striscioni pro Decaro. Sotto il palco punta anche un cosplayer vestito da Uomo Ragno. Si chiama ...