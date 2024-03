Vulcano islandese | un gigantesco pennacchio di gas tossico derivante dall’ultima eruzione si sta spostando in tutta Europa | mostrano i dati satellitari

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il percorso deldi gasdall’vulcanicaGli scienziati stanno monitorando un enormedi gasche si staattraverso il norda causa dell’vulcanica in corso in Islanda. È improbabile che provochi problemi di salute, ma potrebbe influenzare il buco dell’ozono sopra l’Artico. L’ultimavulcanica in Islanda Il 16 marzo, unnella penisola di Reykjanes in Islanda ha eruttato, aprendo una grande fessura e rilasciando lava che ha quasi raggiunto la città evacuata di Grindavík. Inizialmente si temeva il rilascio di acido cloridrico pericoloso, ma la lava non ha L'articolo proviene da News ...