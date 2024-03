Tennis | Jasmine Paolini | “Amo maggiormente la terra rossa | ma ho capito di poter giocare bene anche sul cemento”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Poche ore si comincia.si sta preparando nel migliore dei modi al via del Sunshine Double, la serie di WTA1000 di Indian Wells e di Miami, dal peso specifico importante nel massimo circuito internazionale del. La toscana è reduce dal sorprendente successo del 1000 di Dubai, dove la nostra portacolori è stata in grado di battere giocatrici molto forti e di prevalere nell’atto conclusivo contro la russa Anna Kalinskaya, che l’aveva battuta negli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Grande risultato e strepitoso balzo in avanti nella classifica mondiale, visto cheè attualmente n.14. Non si vuol arrestare la corsa, nella consapevolezza che confermare quanto fatto sarà ancora più complicato. In un’intervista concessa a WTA Insider Podcast,ha ammesso di aver ...