Paola Caruso | il figlio compie 5 anni e alla festa spunta anche il papà

Piccolo periodo di pausa un po’ per tutti, anche per la “bonas” Paola Caruso che posta delle FOTO che alzano la temperatura Paola Caruso sa bene come ... (sportnews.eu)

Paola Caruso festeggia i 5 anni di Michelino, c'è anche il papà del bimbo: Paola Caruso festeggia i 5 anni del suo Michelino e a sorpresa nelle foto compare anche il padre del bambino, Francesco Caserta.tgcom24.mediaset

Paola Caruso, il vestitino copre poco e niente: spettacolo rovente, zoom inutile – FOTO: Paola Caruso, la favolosa “Bonas” della trasmissione “Avanti un altro!” presentata da Paolo Bonolis posta ancora una nuova foto su Instagram ed i suoi fan vanno in escandescenza. Come sempre ...sportnews.eu

Clio Make Up in lacrime: “Il periodo più difficile della mia vita”: L’influencer Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo, ha parlato a cuore aperto ai suoi seguaci svelando di aver vissuto momenti difficili. Amatissima dal suo pubblico, Clio Make Up, ovvero Clio ...donnaglamour