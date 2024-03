MotoGP | Marini pronto all’esordio in Honda | “Una pietra miliare nel mio viaggio”

(Di martedì 5 marzo 2024) “Unanelche ho intrapreso. Questo primo fine settimana ci darà l’opportunità di mettere a punto alcuni dettagli del test. e anche di capire meglio come lavorare insieme durante un fine settimana di gara. Abbiamo del lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziarlo come pilota ufficiale”. Con queste parole, rilasciate in una nota ufficiale, Lucapresenta il suo esordio in sella allaufficiale nel Mondialeche prenderà il via domenica in Qatar.avrà come compagno di squadra Joan Mir, al suo secondo anno in: “Sono contento di come stanno procedendo le cose e sono fiducioso che potremo continuare a migliorare. Il nostro obiettivo è essere più forti della scorsa stagione per ...

Luca Marini è pronto per la sua nuova avventura alla guida della Honda e non vede l’ora che la stagione inizi. Ieri è stato intervistato dai colleghi di ... (metropolitanmagazine)

Seconda giornata di Shakedown Test per la MotoGP . Sul circuito di Sepang vanno in scena questi test riservati a rookie e collaudatori, ma anche ai titolari di ... (oasport)

Se da una parte in tanti stanno riuscendo ad ottenere le risposte che cercavano, dall’altra c’è anche chi sta facendo fatica in questi test pre-stagionali. In ... (metropolitanmagazine)

Luca Marini ha preso la parola in occasione della presentazione della nuova Honda Hrc a Madrid: “Entrare a far parte di questo team è un onore per me. Fin da ... (sportface)

MotoGP, Marini: "Ogni volta che lavoro insieme a Honda faccio dei passi in avanti": Per farlo ha riprogettato la RC213V e si è affidata a Mir e Marini. Joan è al secondo anno con la Casa dell’ala, mentre Luca è al debutto con i colori della squadra più titolata della MotoGP. Entrambi ...gpone

MotoGP, Marini pronto all'esordio in Honda: "Per me è un pietra miliare": "Una pietra miliare nel viaggio che ho intrapreso". Così Luca Marini definisce il suo imminente esordio in sella alla Honda ufficiale nel mondiale MotoGP che comincia domenica in Qatar, conscio che no ...napolimagazine

Bagnaia rinnova con la Ducati per vincere il terzo titolo consecutivo in MotoGP: rischi e gioie della stagione che lo attende: Bagnaia con la Ducati ha disputato 86 Gp in MotoGP, dalla prima gara ... Honda e Yamaha e i loro alfieri, Luca Marini e Fabio Quartararo, visto il gap a livello tecnico che stanno pagando queste moto ...torinotoday