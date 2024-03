Migranti? Nessuna barriera Putin? Decidiamo noi | la Ue si fa prendere a schiaffi dal premier del Niger

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "Tutta la storia dell'umanità è fatta di migrazioni e non abbiamo intenzione di porre barriere sul nostro territorio". E ancora: "Non spetta ad altri dirci con chi dovremmo o non dovremmo stare". Il, che dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio è governato Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria (Cnsp) non haintenzione di farsi dettare l'agenda dall'Occidente né sui rimpatri dei, né sulle alleanze. Lo dice senza mezzi termini il primo ministro Ali Mahaman Lamine Zeine nell'intervista rilasciata in esclusiva Gianni Vernetti per Repubblica. "Non spetta ad altri dirci con chi dovremmo o non dovremmo stare. I paesi cooperano liberamente fra loro, secondo i loro interessi. L'Europa non ha forse rapporti con la Russia?", risponde alla domanda sui rapporti del suo governo con Mosca anche alla luce ...