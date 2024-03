“Mi dispiace per te” Anita | la mazzata finale al Grande Fratello è la più pesante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024), la puntata di lunedì 4 marzo 2024 è stata proprio quella di. Ma non per cose belle. Dapprima la ramanzina di Alfonso Signorini, poi la clip in cui Beatrice usava parole molto dure. Come “forse è quella con meno cuore di tutti qui dentro. Poi è arrivato Alessio… Più di tutti c’entra Edoardo, poi il fato che Giuseppe sia stato male e abbia bisogno di cure, ma lei non è generosa. E terzo la vitalità di Alessio la stuzzica. Prima l’ha stritolato e poi l’ha buttato. Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega”. Anche Simona Tagli non è stata tenera. Anzi, ha rincarato la dose perché secondo leiha come soggiogato e poi fatto infatuare Garibaldi: “Giuseppe non è un ragazzo strategico, ma lei mi è sembrata un po’ perfida“. Alla fine la romana non ha retto e in ...