Maire | risultato netto 2023 di 129 | 5 mln euro +43 | 3% | dividendo di 0 | 197 euro +59%

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 5 mar. (Adnkronos) -consolidato di 129,5 milioni di(+43,3%) pernel. Il Cda ha approvato i conti e proporrà undi 0,197per azione, in aumento del 59% rispetto all'anno precedente, incrementando il pay-out dal 45% al 50%. Questi nel dettaglio i dati di bilancio: I ricavi ammontano a €4.259,5 milioni, in aumento del 23,0%, principalmente grazie alla progressione dei progetti in esecuzione, che hanno raggiunto fasi in grado di esprimere maggiori volumi. L'Ebitda è pari a €274,4 milioni, in crescita del 31,1% grazie ai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine Ebitda è pari al 6,4%, con un incremento di 40 punti base, grazie ad un ...

Maire: ricavi e utili crescono a doppia cifra nel 2023, il titolo vola in Borsa: Investing.com – Maire Tecnimont (BIT: MTCM) vola in Borsa dopo i conti 2023. Il titolo quando sono le 15.30 sale del 12,35% rispetto ai 5,465 euro per azione della chiusura precedente, con una ...it.investing

Maire, Piano Strategico: nel 2033 attesi ricavi per oltre 10 mld di euro, 1 mld di ebitda: (Adnkronos) – Nel 2033 Maire si attende ricavi per oltre 10 miliardi di euro e un Ebitda di circa 1 miliardo di euro, raggiungendo un margine a doppia cifra alla fine del piano. E' quanto emerge dal p ...sardegnareporter