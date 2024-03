L’appello di Paola Cortellesi ai parlamentari | “La violenza maschile sulle donne cessi di essere l’indegno fenomeno sociale che affligge l’Italia”

(Di martedì 5 marzo 2024) “Ciò che auspico da privata cittadina, al di là degli schieramenti politici, è che saprete procedere uniti affinché le nuove generazioni ricevano un’adeguata formazione all’affettività e al rispetto, perché imparino da subito che amare non significa possedere o subire. E che ladiche ogni giornoil nostro Paese”. Lo ha detto l’attrice e regista, che alla Camera dei deputati, in vista dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle, ha presentato il film “C’è ancora domani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

