Il Trentino approva la legge per l’abbattimento degli orsi | se ne potranno uccidere fino a 8 ogni anno

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento hato, nella tarda serata di ieri 4 marzo, il ddl che prevede abbattimenti mirati per contenere il numero dinel territorio. “Come avevamo promesso ieri sera, in consiglio provinciale, abbiamoto lache prevededi 8pericolosi all’inper i prossimi tre anni”, ha annunciato oggi su Facebook il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. “La nostra priorità è garantire la sicurezza dei trentini e tutelare gli allevamenti e le aziende agricole di montagna”. Il ddl, secondo la nota pubblicata dal Consiglio provinciale, è passato con 19 sì, 11 astenuti e soli due no (di Lucia Coppola del gruppo Verdi – Sinistra e di Filippo Degasperi (dell’Onda). Con ...

